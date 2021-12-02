ЦБ усовершенствует механизм возврата денег, похищенных кибермошенниками

Банк России усовершенствует механизм возврата денег, похищенных мошенниками у банковских клиентов. В настоящее время эта инициатива активно обсуждается с участниками рынка, заявил на форуме AntiFraud Russia директор департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров. Его цитирует РИА Новости.

Уваров сообщил , что качество процедур против мошенничества планируется повысить, официально обязав банки проверять переводы денег на признаки операции без согласия клиентов. А изменения в законе о национальной платёжной системе помогут создать эффективные механизмы профилактики и раскрытия мошенничеств в кредитно-финансовой сфере.

Реализовать это предлагается путём осуществления оперативного взаимодействия министерства внутренних дел и Банка России, с использованием автоматизированной системы обработки инцидентов Банка России, — подчеркнул Уваров.

Ранее россияне перечислили важнейшие проблемы в сфере финансов, назвав в их числе высокую инфляцию, которая «съедает» их доходы и сбережения, а также финансовое мошенничество и отсутствие простых инструментов правовой защиты и гарантий сохранности средств в случае кибермошенничества.