18+

Рубрики

Медиа

Архив

Экономика

ЦБ усовершенствует механизм возврата денег, похищенных кибермошенниками

12:48, 02 декабря 2021
ЦБ усовершенствует механизм возврата денег, похищенных кибермошенниками Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Банк России усовершенствует механизм возврата денег, похищенных мошенниками у банковских клиентов. В настоящее время эта инициатива активно обсуждается с участниками рынка, заявил на форуме AntiFraud Russia директор департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров. Его цитирует РИА Новости.

Уваров сообщил, что качество процедур против мошенничества планируется повысить, официально обязав банки проверять переводы денег на признаки операции без согласия клиентов. А изменения в законе о национальной платёжной системе помогут создать эффективные механизмы профилактики и раскрытия мошенничеств в кредитно-финансовой сфере.

Реализовать это предлагается путём осуществления оперативного взаимодействия министерства внутренних дел и Банка России, с использованием автоматизированной системы обработки инцидентов Банка России, — подчеркнул Уваров.

Ранее россияне перечислили важнейшие проблемы в сфере финансов, назвав в их числе высокую инфляцию, которая «съедает» их доходы и сбережения, а также финансовое мошенничество и отсутствие простых инструментов правовой защиты и гарантий сохранности средств в случае кибермошенничества.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео