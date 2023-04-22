Банки и коллекторы синхронизируются для взыскания долгов с россиян ЦБ подготовил для кредиторов и коллекторов рекомендации по взысканию долгов с россиян

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ЦБ России призывает кредиторов синхронизировать взыскание задолженностей с россиян, у которых есть обязательства сразу перед несколькими организациями, сообщает РБК. С этой целью регулятор подготовил рекомендации для банков, микрофинансовых организаций и коллекторов.

По словам начальника управления регулирования службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Алексея Чиркова, Банк России заинтересован в том, чтобы кредиторы заключали медиативные межкредиторские соглашения. Они должны предусматривать единый подход к сбору или реструктуризации долгов общих для них клиентов.

Согласно данным Бюро кредитных историй, два и более кредитов в разных банках одновременно имеют 35% россиян. Глава дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» департамента по работе с проблемными активами «Сбера» Денис Кузнецов отметил, что в таких случаях кредиторы зачастую действуют противоположным образом: одни готовы договариваться с заемщиком о реструктуризации, а другие спешат обратиться в суд для взыскания долга.

Ранее сообщалось, что в Госдуме задумались о запрете деятельности коллекторских агентств. Соответствующий законопроект подготовили депутаты фракции ЛДПР. Авторы документа полагают, что это не только защитит права и законные интересы оказавшихся в трудном финансовом положении граждан, но и позволит высвободить большое количество людей для производительного труда.

В ноябре прошлого года Госдума в первом чтении одобрила законопроект о лишении свободы коллекторов, угрожающих физической расправой и использующих насилие в отношении должников. Согласно документу, максимальный срок наказания составит до 10 лет лишения свободы.