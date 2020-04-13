Байкал защитят от загрязнения с помощью лучших мировых технологий

https://static.news.ru/photo/bd96dd72-7d6f-11ea-abcc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Минприроды России совместно с правительством Иркутской области должны учесть лучшие мировые технологические решения при подготовке проекта работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, образовавшегося в процессе деятельности ОАО «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат» (БЦБК). Как стало известно NEWS.ru, соответствующее поручение дала заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко.

Мероприятия по очистке территорий, подвергшихся высокому и экстремально высокому загрязнению и оказывающих воздействие на озеро Байкал, будут проведены в рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал» нацпроекта «Экология».

Будем тщательно следить за технологиями, которые выбираются для ликвидации вреда от деятельности предприятий в Иркутской области, и здесь мы должны учесть лучшие мировые решения по рекультивации производств. Такая работа должна быть организована Минприроды и правительством региона вместе с подрядчиком. Мы уже потеряли несколько драгоценных лет работы по ликвидации отходов БЦБК, который накопил 6,2 млн тонн чёрного щёлока и шлам-лигнина. Сегодня мы должны создать принципы «бережной утилизации» с учётом особенностей Прибайкальской территории, — сказала Абрамченко.



Ликвидация отходов, по мнению вице-премьера, должна быть проведена по короткому и взвешенному алгоритму, который будет опираться на мнение научного сообщества.

По поручению вице-премьера каждый из этапов проекта будет проведён при непосредственном участии Росприроднадзора, а технологические решения дополнительно будут оценены специалистами Российской академии наук.

По распоряжению правительства полная ликвидация накопленного вреда должна быть завершена до 31 января 2024 года.

Как ранее писал NEWS.ru, австралийский учёный Эндрю Гликсон напомнил, что если озабоченное борьбой с коронавирусом человечество вовремя не решит проблемы экологии, на Земле начнётся массовое вымирание живых существ.