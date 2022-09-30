Ажиотаж на рынке военной амуниции: что делать мобилизованным Спрос на военное снаряжение бьёт рекорды. Власти пытаются вмешаться в ситуацию, но уходящим в войска нужно выходить из положения уже сейчас

Фото: Зыков Кирилл/АГН «Москва»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) запросила у Ozon, Wildberries и «Яндекса» информацию о ценах на армейскую экипировку и иную продукцию армейского назначения. Как сообщили в ведомстве, цены на армейскую экипировку будут изучаться на предмет необоснованного повышения. После объявленной в стране частичной мобилизации россияне бросились скупать каски, бронежилеты, спецодежду. Ретейлеры отреагировали на стремительно возросший спрос незамедлительным переписыванием ценников. Эксперты утверждают, что речь идет о неадекватной ситуации. NEWS.ru разбирался в ней и узнал у специалистов, где лучше покупать специальное снаряжение тем, кто в срочном порядке вынужден это делать перед отправкой в воинскую часть.

Спрос на маскхалаты

В ФАС заявили, что в связи с поступающими жалобами граждан, а также обращениями депутатов Государственной думы по поводу необоснованного роста цен на спецодежду, обмундирование и снаряжение ведомство проанализирует обоснованность изменения стоимости этой продукции.

Ведомство попросило крупнейшие торговые интернет-площадки «Яндекс», Ozon и Wildberries предоставить сведения о средневзвешенных, максимальных и минимальных отпускных ценах и о динамике объемов продаж армейской экипировки и иной продукции армейского назначения в августе — сентябре 2022 года, — заявили в пресс-службе ведомства.

Соответствующие запросы ФАС также направила в торговые сети «Военторг», «Спортмастер» и HAKKI с требованием предоставить необходимые для анализа данные.

Согласно подсчетам сервиса Price.ru, за неделю с 21 сентября спрос на военное снаряжение в стране взлетел более чем в пять раз. Отмечается, что граждане в массовом порядке скупают такие товары после начала частичной мобилизации.

В частности, больше всего увеличились онлайн-продажи тактических очков — на 694 процента, а также бронежилетов — на 472 процента. Кроме того, более чем на 300 процентов вырос спрос на тактические перчатки и рюкзаки.

В военторги по всей стране образовались настоящие очереди. Сразу в двух магазинах корреспонденту NEWS.ru признались, что «кончилось буквально всё».

Ничего в наличии нет — раскупили практически всё, что можно. Ну, кто мог предусмотреть такой бешеный спрос, мы же не готовились. Саперные лопаты и маскировочные халаты, например, в таких объемах никто никогда не покупал, — рассказали в одном из магазинов.

Представитель другого военторга сообщил NEWS.ru, что в их точках продаж спрос на подобные товары вырос в среднем на 250–300 процентов:

Покупают термобелье, газовые баллончики, перочинные ножи, палатки, туристские коврики. Наши поставщики, конечно, не были готовы к такому ажиотажу. Очереди в магазины выстраиваются чуть ли не с улицы.

Кроме того, ретейлеры фиксируют повышенный спрос на средства личной гигиены — прокладки и тампоны. Это связывают с растиражированным в Сети видео, на котором женщина-военнослужащая объясняет только что мобилизованным мужчинам ситуацию с амуницией и медикаментами. По ее словам, аптечек и жгутов на всех не хватит, поэтому резервистам следует позаботиться самим о себе.

Мужики, только не ржать. Жен, девушек, матерей просите прокладки самые дешевые, плюс самые дешевые тампоны. Пулевое ранение, прям туда вводите и все. Он начинает разбухать и придавливает стенки. Я это все с Чечни знаю. У меня там сейчас мои друзья, товарищи. Эту всю информацию нам скидывают... Мужики, сами о себе позаботьтесь, пожалуйста! — заявила она.

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«Напоминает грабеж»

Сервисы объявлений также завалены предложениями армейской экипировки: на Avito продают зимнюю военную форму, бронежилеты, ватные штаны, тактические костюмы, танковые комбинезоны, зимние рукавицы, каски, балаклавы.

У меня давно валялись в кладовке две пары ватных штанов, сшитых еще в 1979 году. Хорошие штаны, добротные. Разобрали сразу, оглянуться не успел. За 1100 рублей пара ушла, — рассказал NEWS.ru один из продавцов.

Отдельный хит сезона осень-2022 — бронежилеты и каски. Продавцы утверждают, что эти товары разлетелись буквально в первые пару дней с момента объявления в России частичной мобилизации.

Сейчас самый простой «броник» можно приобрести с рук — цена в среднем колеблется в диапазоне от 10 до 50 тысяч рублей. Каски реализуются в огромных количествах, причем по объявлениям уходят как каски с эмблемами известных нефтяных компаний, так и военные, а также шахтёрские.

Правительственный портал «Объясняем.рф» уже уточнил, что мобилизованным россиянам разрешено взять в воинскую часть собственный квадрокоптер и прибор ночного видения. Однако под запретом оказались смартфоны — по этой причине значительно вырос спрос на кнопочные телефоны.

Основатель адвокатского агентства «Законовед» Григорий Сарбаев заявил, что «ФАС не стоит в стороне, а помогает гражданам приобрести по приемлемым ценам то, что обязано выдать им государство за их же налоги».

Например, сегодня в Москве, в специализированном магазине на Вавилова,13, где задраны цены, очередь стоит с первого по третий этаж, и ожидание занимает 2,5 часа, запускают по пять человек, — рассказал NEWS.ru Сарбаев.

По его мнению, в условиях реально возникшего дефицита военной амуниции должен кто-то ответить, и это те, кого поймать легче всего, — сетевые электронные коммерсанты.

Полагаю, что в перспективе на них также возможно возложить ответственность за внезапно оказавшиеся пустыми армейские склады, и это именно то направление, которым сейчас необходимо заниматься антимонопольному ведомству, показывая на весь мир уровень позора и предательства, — указал собеседник NEWS.ru.

Впрочем, член Совета Федерации Айрат Гибатдинов считает, что «нет ничего удивительного, что бесчестные предприниматели, привыкшие зарабатывать именно на кризисных ситуациях, пытаются и сейчас найти выгоду путём создания искусственного дефицита».

Да, спрос сейчас и правда существует, но это вовсе не значит, что теперь каждый имеет право «рисовать» те цены, которые сам придумал. Да и, говоря честно, резкое повышение цен на армейскую экипировку больше напоминает ситуацию с искусственно созданным дефицитом перед началом локдауна — когда «антивирусный набор», состоящий из корня имбиря, лимона и чеснока, обходился потребителям в четырехзначную цифру, — заявил NEWS.ru сенатор.

Он подчеркнул, что «подобные спекуляции совершенно недопустимы», а неправомерное завышение цен само по себе «напоминает грабеж».

Фото: Зыков Кирилл/АГН «Москва»

Руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин заявил NEWS.ru, что в России никогда такого не было, чтобы солдат фактически принуждали покупать военную форму, каску, бронежилет, белье, средства гигиены за свои деньги.

Осталось при выдаче ржавых автоматов и патронов к ним прямо у оружейной комнаты посадить банкира, который бы тут же открывал бойцам кредиты на оружие и боекомплект. Абсурд? Нет, всё еще впереди, — сказал эксперт.

По его мнению, «повышение цен на амуницию, продукты, медикаменты — это классическое мародерство».

Можно предположить, что это еще и результат коррупции. Поскольку закупки тыловыми службами необходимого товара растут, растут и возможности воровства, откатов. Когда мне звонят мобилизованные и жалуются, что их кормят один раз — и то по принципу «кому подобие супа, а кому сухая гороховая каша», — начинаешь понимать, что дело не только в нерасторопности, — указал Жилин.

Военный эксперт призвал сотрудников ФСБ, Генеральной и Главной военной прокуратур провести проверки происходящего.

Эксперт в сфере безопасности Александр Колесников считает, что мобилизованным россиянам следует хорошо подготовиться.

Конечно, это неправильно, когда многое приходится покупать за свой счет. Однако правильно подобранная амуниция может не просто облегчить условия на фронте, но и помочь выжить, — пояснил он NEWS.ru.

По его словам, следует ориентироваться на базовый набор, который включает предметы личной гигиены, термобелье, фонарь и батарейки. Колесников полагает, что пригодятся мультитул, походное сиденье, тактические перчатки.

Отдельный пункт — термобелье. Колесников указал, что в армии должны выдать белье, однако оно рискует оказаться не лучшего качества. Надо приобрести и белье, и термоноски. Пригодятся также предметы личной гигиены — влажные салфетки, туалетная бумага. Стоит уделить внимание аптечке: в ней должны быть лекарства, которые человек принимает в обычной жизни.

Те вещи, которые найти не удалось, стоит приобрести по объявлениям. Сегодня их немало, можно поторговаться. Кроме того, в нынешних условиях некоторые готовы делать хорошую скидку — далеко не все сегодня спекулируют. Не думаю, что стоит бежать в магазины, которые взвинтили цены до небес, иначе придется отдать огромные деньги, — заключил Колесников.

Эксперт считает, что не стоит приобретать самые дорогие вещи: многое можно найти дома, а также у друзей и знакомых, особенно у рыбаков и охотников.