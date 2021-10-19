Авторов идеи ввести плату за проезд фур в регионах назвали идиотами

Председатель центрального совета межрегионального профсоюза водителей-профессионалов Александр Котов в разговоре с NEWS.ru назвал идиотами авторов идеи ввести плату за проезд фур по трассам регионального значения. Он отметил, что в случае одобрения инициативы стоит ожидать серьёзных и непредсказуемых последствий «гражданского масштаба». Таким образом собеседник прокомментировал соответствующее предложение главы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина. Последний отметил, что водители используют региональные трассы вместо федеральных, где действует система «Платон».

Народ сейчас вынужден экономить, я имею в виду владельцев малого бизнеса, на техническом состоянии автомобилей, подвижного состава, прицепов в том числе, на зарплате наёмных работников. Если сам за рулём индивидуальный предприниматель, то он экономит на содержании собственной семьи, трудоустроиться сейчас невозможно, эти идиоты чего хотят? Зачем дразнить народ? Этот Шохин, идиот, что хочет? — заявил Котов.

Представитель профсоюза напомнил, как его организация ещё в 2015-м предупреждала о подобном сценарии после утверждения системы «Платон».

Вам сейчас мизинчик укусят — федеральные дороги, а потом сделают и региональные платными. Протяжённость региональных дорог в десятки раз больше, по-моему в 50, чем дорог федерального значения. Причём региональные дороги — это Москва, Санкт-Петербург, Симферополь. Введи плату за проезд по региональным дорогам — автоматом введут плату для грузовиков по городам федерального значения, — подчеркнул Котов.

Он добавил, что плата за проезд по федеральным трассам нанесла «достаточно серьёзный удар по малому бизнесу», а сейчас ИП страдают от повышения цен на топливо и запчасти, а расценки на грузовые автомобильные перевозки практически не растут с 2014–2015 годов.

Нас усиленно толкают в огромные неприятности гражданского масштаба. Медицину разрушили, образование разрушили, социалку всю разрушили напрочь, ввели рабство на заводах, которые остались, и фабриках. В сельском хозяйстве подёнщина, сегодня отработал — сегодня получил, а завтра что ты будешь делать — непонятно. Крупные аграрные фирмы давят как хотят, используя в том числе государственный ресурс, которым они обладают, и бандитские формирования, — считает Котов.

Эксперт отметил, что «грузоперевозки — единственная жила, на которой мужики ещё могли работать», но «удушить» её, по его мнению, не получится.

В своём предложении глава РСПП Александр Шохин подчеркнул, что введение платы за проезд фур по региональным трассам должно стать правом властей субъекта Федерации и не должно внедряться в обязательном порядке, тарифы нельзя делать завышенными, а водителям стоит предложить альтернативные бесплатные дороги. Шохин добавил, что регионы должны будут выполнять встречные обязательства по качеству магистралей.

Ранее сообщалось, что правительство России выделит Московской области 10 млрд рублей на строительство автодорожных развязок. Как заявил президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым, у региона существует потребность в дополнительных финансах.