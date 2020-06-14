Автор скандального ролика с Киркоровым ответил на критику экс-главы ВДВ

https://static.news.ru/photo/410792a0-ae4e-11ea-a46e-fa163e074e61_660.jpg Марюс Вайсберг Фото: АГН «Москва»

Режиссер Марюс Вайсберг, снявший скандальный ролик с Филиппом Киркоровым в роли десантника, заявил, что не хотел никого оскорбить.

Ранее Киркоров опубликовал скетч, в котором предстал в тельняшке и голубом берете с двусмысленными шутками об ориентации своего персонажа. Экс-глава ВДВ Владимир Шаманов назвал этот сюжет отвратительным и призвал Киркорова извиниться и удалить видео.

Как сообщает KP.ru, Вайсберг отметил, что Киркоров – просто артист, которые играл роль, поэтому предъявлять претензии лично ему странно.Кроме того, по его мнению, скетч не относился к ВДВ.

Если над кем-то Филипп и смеялся, то только над собой. Там же прослеживается и самоирония сценаристов, — цитирует издание Вайсберга.

Он добавил, что нужно легче относится к таким вещам и посетовал, что в обществе страсти накалены «до маразма».

Как писал NEWS.ru, сам Киркоров не станет извиняться за видео о десантниках. Пресс-секретарь исполнителя Екатерина Успенская добавила, что представителей артиста удалить ролик не просили.