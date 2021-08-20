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Автомобилистам напомнили правила безопасной езды по трассе

02:21, 22 августа 2021
Автомобилистам напомнили правила безопасной езды по трассе Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
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Движени автомобильного трнспорта на трассе чаще всего происходит на высокой скорости и потому требует от водителя повышеннйо концентрации. Об этом напомнил в интервью агентству ПРАЙМ автомобильный эксперт Егор Васильев.

По словам Васильева, на дороге следует внимательно относиться к дорожным знакам, а также самим извещать других водителей о своих следующих действиях.

В случае остановки на трассе для ремонта автомобиля рекомендуется надевать светоотражающий жилет и выставлять знак аварийной остановки. Кроме того, сами остановки лучше всего делать в хорошо просиатриваемых местах, чтобы человека смогли заметить издали другие водители.

Также во время движения по трассе эксперт рекомендовал придерживаться скорости потока, избегать большегрузов и отдыхать каждые три-четыре часа.

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