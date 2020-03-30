Сотрудники Госавтоинспекции Москвы задержали нарушителя правил дорожного движения, на автомобиле которого была надписью «Отдел по борьбе с коронавирусом». В отношении водителя после проверки было составлено семь протоколов.
Световые приборы и светопропускаемость стекол машины явно не соответствовали требованиям основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, — передаёт слова официального представителя МВД Ирины Волк ТАСС.
Она также отметила, что водительское удостоверение, предъявленное мужчиной, числилось как утраченное.
Как ранее писал NEWS.ru, ГИБДД перешла на особый режим работы из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Среди прочего, Госавтоинспекция на время откажется от применения административных мер в отношении автовладельцев, нарушивших сроки регистрации своих транспортных средств.
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