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Масштабная реформа техосмотра может быть перенесена на фоне пандемии коронавируса. Новый закон должен был вступить в силу с 8 июня.

С этого момента должна была прекратиться практика покупки диагностических карт вместе с полисом ОСАГО. Но сейчас Минэкономики, Минтранс и МВД разрабатывают вариант переноса сроков, сообщает «Коммерсант». Отложить реформу решено для...