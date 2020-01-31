Инициатива Минюста о радикальном увеличении штрафов за нарушения ПДД почти совпала по времени со скандальной историей лихача на BMW Тимофея Сушкова. По вине молодого человека 24 января в массовом ДТП на Бутырской улице в Москве погибла его подруга. За год Сушков совершил более 600 административных нарушений. При этом интереса к его персоне со стороны правоохранителей так и не последовало, и он продолжал садиться за руль. Эксперты, с которыми удалось поговорить NEWS.ru, уверены: новая редакция КоАП ничего не даст в борьбе против таких «злостных нарушителей ПДД». Задача новых штрафов — пополнение государственной казны.

Согласно документу, штрафы за превышение скорости возрастут в шесть раз. Если сейчас минимальное наказание — это 500 рублей, то в новой редакции стартовой суммой будут 3 тыс. руб. Отказ от освидетельствования вырастет до 40 тыс. руб. (сейчас — 30 тыс. руб.). Провоз детей без автокресел обойдётся нарушителям на 2 тысячи рублей дороже (5 тыс. руб. против сегодняшних 3 тыс. руб.). Отсутствие полиса ОСАГО чревато утратой 1 тыс. руб. (сейчас это 800 руб.). Размер административного наказания за опасное вождение — 5 тыс. руб. Кроме того, существенно чаще водителям будет грозить лишение прав на срок до полутора лет.

Нарушители простые и злостные

Как рассказал NEWS.ru вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр, в России на конец 2019 года числится 52 млн автотранспортных средств. Из них легковых автомобилей — 43 млн. Совокупность выписанных штрафов за нарушения ПДД в 2019 году составила приблизительно 104 млн единиц. В 2018 году штрафов было выписано меньше — 94 млн. Но, как считает Хайцеэр, люди не стали ездить менее осторожно — это в ГИБДД стали больше выявлять нарушений.

Автоэксперт Константин Крохмаль, в свою очередь убеждён: водители в России в массе своей стали ездить аккуратнее, а большая часть штрафов, полученная с камер видеофиксации, спорная — их можно трактовать в ту или иную сторону.

Камеры видеофиксации часто работают как ловушки. На Волгоградском проспекте стоит пять камер подряд. Три раза проехал по этому участку — трижды получил штраф. Еду со скоростью 60 км в час, и тут резко появляется камера на 40 км в час. Резко затормозить невозможно, потому что ты в потоке. Отсюда — множество нарушений. Константин Крохмаль руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения»

Всё сказанное выше не имеет никакого отношения к случаем хронического пренебрежения правилами дорожного движения. С водителями, имеющими сотни штрафов, нужно разбираться отдельно — в этом уверены все эксперты.

Если водитель наглый и все нормы уже попрал, то его нужно сразу с водительского кресла пересаживать в тюрьму, а не использовать отдельные вопиющие случаи в качестве повода для увеличения размеров штрафов для всех остальных водителей. Сейчас не надо увеличивать штрафы для всех. Надо решать, что делать со злостными нарушителями, — уверен Крохмаль.

Вице-президент Национального союза автомобилистов солидарен со своим коллегой: люди, имеющие сотни штрафов, должны быть выделены в отдельную категорию. И чтобы их приструнить, нельзя ограничиваться одними штрафами.

Следует помнить: для тех, за кем числятся сотни случаев нарушения ПДД, не имеет значения ни размер штрафов, ни количество зафиксированных нарушений. Они будут нарушать правила при любых суммах административного наказания. Ян Хайцеэр вице-президент Национального союза автомобилистов вице-президент Национального союза автомобилистов

Ранее NEWS.ru приводил мнение независимого автоэксперта Дмитрия Попова. Он уверен, что штрафы за «опасное вождение» появились в России благодаря таким водителям, как небезызвестная Мара Багдасарян. Но для неё и ей подобных наказание в пять тысяч рублей — «ничто», и этими штрафами она станет «кидаться в сотрудников ГИБДД».

Кто пострадает от предложения Минюста

Драконовские методы, в случае, если инициатива Минюста будет одобрена, применят к обычным водителям. И это, по мнению Крохмаля, «жёсткий перебор».

Движущая сила этой инициативы — желание собрать как можно больше денег в казну. Заботы о безопасности движения здесь минимум. И это в целом тенденция последнего года: всё заточено на то, чтобы выжимать деньги из водителей, — говорит эксперт.

По мнению Крохмаля, авторы инициативы не просчитывают свои шаги. Желание Минюста ввести штрафы, по своим размерам соответствующие европейским, оторвано от российских реалий. Чтобы вводить такие штрафы на территории РФ, нужно, чтобы дороги были как в Европе и зарплаты-пенсии такими же, как там. В текущих же условиях увеличения ввергнут страну в хаос: люди не будут оплачивать неадекватно высокие штрафы, будут подавать на апелляцию и оспаривать наказание.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ян Хайцеэр согласен с Крохмалем: речь идёт только о пополнении казны. Размеры штрафов — европейские, но условия существования россиян не сопоставимы с западными. Чтобы повысить штрафы, нужно определить другой прожиточный минимум, ввести зарплаты от €1500 и более, увеличить пенсии.

Простых людей вытесняют с дорог. Если их число уменьшится, то ситуация на дорогах станет лучше. Но для кого? Для тех избранных, кто ездит на машинах с водителем? А станет ли лучше тем, кто начнёт ходить пешком? Не уверен, — делится своими мыслями эксперт.

Хайцеэр считает, что в России работа одних ведомств не согласована с работой других. Каждый борется за своё, но при этом в Минюсте, очевидно, не понимают, что их новая система штрафов может обвалить экономику. Эксперт убеждён, что автомобиль — лакмусовая бумажка экономики. Он поясняет: у любого водителя очень много затрат. Они распределяются между представителями малого и среднего бизнеса. Машины — это экономика. Это строительство дорог и сопутствующая инфраструктура. Это бензин, газ, дизельное топливо, комплектующие и многочисленные автосервисы. Всё это дает рабочие места и даёт доходы государству — акцизы на бензин, например, очень доходная статья бюджета.

Как уже сообщал NEWS.ru, проект нового КоАП размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Законопроектом предлагается ввести в действие КоАП и Процессуальный кодекс РФ об административных правонарушениях с 1 января 2021 года. Станет ли Минюст совместно с ГИБДД отделять «мух от котлет» и отдельно рассматривать и штрафовать злостных нарушителей ПДД или нет, покажет время. Пока известно, что партия «Единая Россия» высказалась против указанной инициативы.