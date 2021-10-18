Автоэксперт рассказал, что грозит за оскорбление гаишников
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
10:56, 18 октября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Оскорбив сотрудника ГИБДД, водитель может получить штраф до 40 тысяч рублей. Ещё жёстче наказывается насилие в отношении представителя власти, рассказал автоэксперт Виталий Архиреев изданию «Слово и Дело».
Согласно статье 319 УК РФ, публичное оскорбление представителя власти при исполнении им должностных обязанностей влечёт за собой штраф в размере до 40 тысяч рублей. Также нарушителю могут назначить обязательные работы сроком до 360 часов, либо исправительные — до одного года, — сообщил Архиреев.
Он добавил, что простое невыполнение законных требований сотрудника — тоже правонарушение. По ст. 19.3 КоАП РФ за это грозит штраф от двух до четырёх тысяч рублей, арест на 15 суток или обязательные работы сроком до 120 часов.
Насилие в связи с выполнением сотрудником должностных обязанностей, неопасное для его жизни и здоровья, наказывается вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет. Если насильственные действия опасны для жизни и здоровья, виновнику грозит до десяти лет тюрьмы.
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