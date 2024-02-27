Самокатчиков могут принудительно отправить в автошколы Автоэксперт Славнов: электросамокатчики должны обучаться ПДД

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Пользователи электросамокатов должны проходить обучение в автошколах и изучать ПДД, заявил автоэксперт Дмитрий Славнов. В беседе с «ФедералПресс» он подчеркнул, что так электросамокатчики будут лучше осознавать свою ответственность и приучатся носить экипировку.

Нужно вводить обучение в автошколах. Пусть оно будет сверхдешевое, но пилоты будут понимать, что у них есть ответственность, их будут учить надевать защиту, показывать, что может случиться, если не надеть экипировку, — пояснил автоэксперт.

Кроме того, следует ввести для водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ) экзамены. Также Славнов раскритиковал решение правительства отказаться от регистрации электросамокатов. По его словам, номерные знаки нужны, чтобы идентифицировать владельцев СИМ. Он напомнил, что подобные знаки есть у сотрудников служб доставок, которые позволяют в случае происшествия на дороге их найти.

Ранее стало известно, что электросамокаты и другие СИМ в России пока не будут регистрировать. Профильный комитет нижней палаты парламента рекомендовал отклонить его в первом чтении. Эксперты остались недовольны законопроектом, так как он не предлагает комплексного решения проблемы незарегистрированных СИМ.