Автоэксперт предупредил об опасности несвоевременной смены резины

https://static.news.ru/photo/a5d9b5f8-9b9e-11eb-9532-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Генеральный директор экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников прокомментировал введение с 1 июня нового штрафа, согласно которому водители будут наказываться за несвоевременную смену резины. Он также пояснил, почему такой штраф может быть обоснованным, и назвал основные опасности такого подхода.

Передвигаться на летней резине в условиях, когда дороги покрыты льдом и температура опускается до нуля градусов и ниже, небезопасно. Думаю, это понятно всем, — рассказал специалист телеканалу «Москва 24».

Что же касается езды на зимней резине в тёплую погоду, то происходит износ шипов, который не приведёт ни к чему хорошему. В лучшем случае шины просто станут бесполезны во время понижения температуры воздуха, а в худшем — шип может вылететь из колеса и повредить другие автомобили.

Кроме того, на фоне летних температур сцепные свойства зимней резины также становятся хуже. Если такая резина помогает зимой, то летом она может привести к весьма плачевным последствиям.

Когда вы попадаете в лужу на не предназначенной для таких погодных условий резине и начинаете тормозить, то сцепление будет хуже по сравнению с летней резиной, — добавил Мельников.

Он уточнил, что шипы в данном случае будут бесполезны, а вот дополнительные проблемы с торможением могут появиться. Дело в том, что летние шины сделаны так, чтобы отводить воду, из-за чего сцепление колеса с поверхностью повышается. В зимней же шине такого нет.

Специалист подчеркнул, что вовремя меняя резину, автомобилист только выиграет. Во-первых, шины не будут изнашиваться при ненадлежащих погодных условиях, а во-вторых, зимняя резина тяжелее летней, из-за чего увеличивается нагрузка на автомобиль и увеличивается расход топлива. Таким образом, если своевременно «переобуться», то можно даже сэкономить.

Ранее, как писал NEWS.ru, вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заявил, что первый автомобиль у начинающего водителя должен быть максимально простым в управлении. При этом главным критерием при выборе такой машины должны быть низкая цена и безопасность.