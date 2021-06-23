Автоэксперт назвал пять причин купить электромобиль

Автоэксперт Павел Сухачёв заявил, что в Московском регионе становится выгодно эксплуатировать электромобили, сообщает «Радио 1».

Специалист назвал пять причин сделать выбор в пользу покупки электрокара. По его словам, технологии шагнули далеко вперёд и, если раньше ёмкости батареи хватало на 500 км, то сейчас такая машина может проехать на одном заряде до 960 км.

Кроме того, в столице и Московской области появилась возможность бесплатной парковки электромобиля. Также было создано много недорогих зарядных станций, например, на новой скоростной трассе Москва — Санкт-Петербург.

В-четвёртых, зарядить машину на 500 км обойдётся где-то в 300 рублей. По сравнению с бензином это копейки. И в-пятых, во многих регионах России, в том числе в Московском, за электрокары не нужно платить транспортного налога, — сказал Сухачёв.

Он также отметил, что не очень новая Tesla производства 2019 года обойдётся от 3 до 4,5 млн рублей.