Автоэксперт назвал пять причин купить электромобиль

Автоэксперт Павел Сухачёв заявил, что в Московском регионе становится выгодно эксплуатировать электромобили, сообщает «Радио 1».
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Кроме того, в столице и Московской области появилась возможность бесплатной парковки электромобиля. Также было создано много недорогих зарядных станций, например, на новой скоростной трассе Москва — Санкт-Петербург.
В-четвёртых, зарядить машину на 500 км обойдётся где-то в 300 рублей. По сравнению с бензином это копейки. И в-пятых, во многих регионах России, в том числе в Московском, за электрокары не нужно платить транспортного налога, — сказал Сухачёв.
Он также отметил, что не очень новая Tesla производства 2019 года обойдётся от 3 до 4,5 млн рублей.
Ранее сообщалось, что с начала текущего года в России приобрели 650 электромобилей, что в семь раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Так, только в мае число таких продаж