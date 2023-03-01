Автоэксперт назвал главную угрозу для машины весной Эксперт Хайцеэр заявил, что реагенты и слякоть — главные проблемы для автомобиля весной

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главной проблема для автомобилистов весной — грязь, слякоть и реагенты, заявил NEWS.ru вице-президент Национального автомобильного союза, автоэксперт Ян Хайцеэр. По его словам, с агрессивной средой можно справиться регулярным уходом за машиной.

У нас вся зима — сырость, слякоть и грязь. И все это крайне неприятно и для водителя, и для машины. И по-прежнему у нас огромное количество на дорогах всяких реагентов. Поэтому машину нужно регулярно мыть, так как среда агрессивная, все это уничтожает кузов, проникает в электронику, разрушает проводку, проникая даже в виде пара, — сообщил он.

По словам эксперта, стоимость ремонта после воздействия агрессивной среды непредсказуема. Многие датчики, компьютеры могут стоить от 10 тысяч рублей, до нескольких сотен тысяч рублей для дорогих авто.

Ухаживать надо за машиной, а не только мыть номера, чтобы не поймали, — резюмировал он.

Ранее автоэксперт Сергей Шабунин рассказал, что мощность двигателя в автомобиле может упасть из-за некачеcтвенного моторного масла, остатки которого могут превратиться в отложения на поршневых кольцах из-за выделения нaгара. Также, по его словам, причиной снижения мощности может стать грязь в старом катализаторе. Автоэксперт уточнил, что замена дeтали должна производиться после 120 тыс. км пробега, в противном случае мощность двигателя начнет резко снижaться.