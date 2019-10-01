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Общественный транспорт в Волгограде будет оборудован кнопками тревожной сигнализации для вызова сотрудников полиции. В настоящее время работа с системой проходит в тестовом режиме.

Также в автобусах будет установлено навигационное оборудование ГЛОНАСС.

Оснащение транспорта этими системами необходимо для того, чтобы водитель или кондуктор имели возможность пресечь противоправные действия в случае возникновения конфликтных ситуаций.

Как сообщает ОТР, жители Волгограда позитивно смотрят на нововведение.

В настоящее время тревожные кнопки есть более чем в сотне городских автобусов. Тестирование аналогичных систем безопасности проходит также в Севастополе и Санкт-Петербурге.

Ранее News.ru писал, что председатель правительства Дмитрий Медведев утвердил новые требования к организации детских экскурсий в автобусах. Согласно документу, все несовершеннолетние должны быть пристёгнуты ремнями безопасности.