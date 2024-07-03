Автобус с россиянами раскурочило в Турции: причина ДТП, число пострадавших

Фото: Depo Photos/Zuma\TASS

В Турции россияне-туристы возвращались с отдыха в аэропорт и угодили страшную в аварию. NEWS.ru рассказывает обо всех подробностях ДТП, известных к этому часу.

Врезался в столб

Четверо белорусских и 16 российских туристов пострадали в аварии в Турции. Автобус, который вез отдыхающих из отелей в аэропорт Антальи, врезался в ограждение на выезде на местную кольцевую дорогу. Предварительно, водитель погиб, среди пострадавших есть дети. Часть туристов отказались от госпитализации, несмотря на полученные травмы.

Пострадавшие были доставлены в близлежащие больницы в каретах скорой после оказания первой помощи на месте происшествия. Полицейские начали расследование инцидента, передает издание NTV.

Одна из пострадавших находится в реанимации, у нее перелом грудной клетки. У другой россиянки сотрясение мозга и перелом ноги.

«Состояние здоровья остальных четырех [госпитализированных] россиян, которым также оказывается необходимая медицинская помощь, у медиков опасений не вызывает. Угрозы их жизни нет», — процитировали в РИА Новости российское генконсульство.

Сгорела половина автобуса

На кадрах с места ДТП видно, что почти половина автобуса не подлежит ремонту. Вся разнесенная передняя часть, оснащенная двигателем и другими механизмами, обгорела.

Предполагается, что водитель не справился с управлением. В генконсульстве России в Анталье изданию Daily Storm признались, что пока сами не владеют точными цифрами насчет пострадавших, и пообещали всю информацию о ДТП размещать на своем сайте.

«Официальных данных от турецких правоохранителей пока не поступало. Как только будут — сразу разместим. Конечно, мы в рамках своих полномочий будем оказывать всю необходимую помощь россиянам», — заверили в генконсульстве.

Как россияне гибли на отдыхе в Турции

29 июня в Турции гражданка России погибла в ДТП с участием автобуса, который перевозил сотрудников строящейся в республике атомной электростанции «Аккую». 65-летний водитель автобуса, перевозивший сотрудников АЭС «Аккую», потерял управление и выехал на встречную полосу. Еще четыре человека пострадали.

А в мае российский 57-летний турист Леонид Харитонов отдыхал с семьей в отеле и почувствовал недомогание. Близкие мужчины вызвали скорую помощь, после чего туриста доставили в больницу, однако тот скончался. Его тело направили в морг Института судебной медицины Антальи для вскрытия.

Вместе с тем сообщалось, что председатель турецкой партии VATAN («Родина») Догу Перинчек заявил, что проблемы с проведением платежей между Россией и Турцией угрожают туристическому сезону. По его словам, российские туристы не могут платить кредитками, а турецкие компании не могут оплатить участие в ярмарках в Москве.

Также известно, что значительно число россиян, которые жили в Турции, предпочли покинуть страну. С начала 2023 года число россиян с видом на жительство в Турции сократилось примерно на треть. В основном они недовольны финансовыми трудностями и проблемами с оформлением ВНЖ. Чаще всего россияне предпочитают выезжать в Сербию и Черногорию.

Читайте также:

Стало известно, от чего россиянка умерла в номере отеля в Турции

Россиянин умер на курорте в Турции

Российский турист погиб под колесами грузовика в Таиланде