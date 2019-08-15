https://static.news.ru/photo/0882c258-bf3c-11e9-a78c-fa163e074e61_660.jpg Фото: spb.live/vk.com

Авиарейс U6-34 «Уральских авиалиний» из Симферополя в столицу отменён из-за аварийной посадки А321, принадлежащего компании, в Жуковском.

Представители перевозчика и аэропорта работают с пассажирами. Люди будут доставлены в Москву другими рейсами «Уральских авиалиний» и партнёров компании.

Сотрудники воздушной гавани также оказывают помощь тем, кто ожидал самолёт из Москвы, сообщает РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что причиной экстренной посадки А321 стало попадание в двигатель птицы. На борту самолёта находилось 233 человека. Жертв в результате происшествия нет. Пострадали 23 человека.