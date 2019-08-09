https://static.news.ru/photo/c0e29bbe-babb-11e9-8f2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: M. Tohir/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

ФБУ «Авиалесоохрана» предупредило о высоком уровне пожарной опасности в ближайшие выходные в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах и ряде других регионов России.

По данным ведомства, в некоторых районах СФО,

В зоне возможных ЧП оказались: в Алтайский, забайкальский и Красноярский края, Иркутская, Новосибирская и Томская области, Якутия и Бурятия. Здесь вероятен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Кроме того, высокий уровень пожарной опасности ожидается в Карелии, а также Ленинградской и Мурманской областях Северо-Западного региона. Также пожары вероятны в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, сообщает « Ридус » со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.

4 августа на востоке страны были ликвидированы 67 лесных пожаров на территории в 4664 га, однако площадь пожаров в удалённых местах, где тушение не ведётся, выросла. В итоге огнём было охвачено 140 247 га леса.

Наибольшее количество пожаров было отмечено в Иркутской области (97 236 га), Красноярском крае (37 003 га) и Якутии (1210 га). На труднодоступных территориях, где пожары было решено не тушить, зафиксировано 295 очагов на площади 2 374 206 га, пройденной огнём, писал News.ru