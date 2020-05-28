Авиакомпания «Россия» сообщила о введении мер против коронавируса

https://static.news.ru/photo/185ee482-a0db-11ea-bd87-fa163e074e61_660.jpg Фото: rossiya_airlines/nstagram.com

Представители авиакомпании «Россия» сообщили о внедрении мер эпидемиологической зашиты в соответствии с поэтапным планом снятия ограничений.

Авиакомпания «Россия» внедрила меры профилактики распространения новой коронавирусной инфекции, основанные на методических указаниях министерства транспорта по нераспространению коронавирусной инфекции. Авиакомпания ввела в действие обновленные меры эпидемиологической защиты пассажиров, регламентирующие порядок осуществления перевозок в условиях планомерного снятия ограничений авиасообщения, — цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что на линии контроля посадки пассажиры должны будут пройти термометрию. Люди с симптомами инфекции могут быть отстранены от полёта.

NEWS.ru писал ранее, что пандемия коронавируса поставила авиакомпании всего мира на колени. Им пришлось приостановить перевозки и уволить десятки тысяч сотрудников.