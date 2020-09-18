АТОР: ОАЭ станет самым популярным направлением для зимнего отдыха россиян

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Российские туроператоры заявили, что ближайшей зимой самым популярным направлением для зарубежного отдыха среди россиян станет ОАЭ.

Участники рынка отмечают растущий спрос по этому направлению уже сейчас и ждут его повышения к декабрю, сообщает РИА Новости со ссылкой на АТОР.

Есть сдерживающий фактор — слухи о «новых волнах» коронавируса. Но уже есть и те, кто оплачивает поездки на ноябрь и декабрь. Тем более, что акции и спецпредложения от отелей делают стоимость туров на пиковые даты более привлекательной, — сообщил глава одной из туркомпнаний Дмитрий Арутюнов.

Он отметил, что пока большинство бронирований приходится на ближайшие даты.

При этом большую долю туристов сейчас составляют те, что был вынужден отменить поездку в период острой фазы пандемии коронавируса.

Мы подсчитали, что лететь туда в ближайшие даты хотят до трети туристов, чей отдых был перенесён, — говорит гендиректор другого туроператора Артур Мурадян.

По словам участников рынка, спрос сильно снижен из-за малого количества полётов в ОАЭ. Сейчас из Москвы в Дубай летают четыре рейса, два из которых осуществляются российской авиакомпанией и два — эмиратской.

Ранее NEWS.ru писал, что с 11 сентября авиакомпания Emirates возобновила полёты из Дубая в Домодедово.

Из-за пандемии Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. С 1 августа полёты возобновились с Турцией (Анкара и Стамбул), Великобританией и Танзанией. С 10 августа стали доступны турецкие курорты Анталья, Бодрум и Даламан, с 15-го — Швейцария, с 8 сентября — Египет, ОАЭ и Мальдивы.