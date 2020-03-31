https://static.news.ru/photo/9eaa0bc4-735f-11ea-b513-fa163e074e61_660.jpg Скотт Келли Фото: Gene Blevins/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший астронавт NASA Скотт Келли сравнил карантин, введённый в связи с пандемией коронавируса, с жизнью на космической станции.

По его словам, он был в космосе четыре раза. Первый полёт продолжался шесть месяцев. Ему было плохо, потому что замкнутое пространство давило на психику. Но при этом Келли смог доказать в следующей миссии, которая длилась год, что человек может преодолеть всё, сохранив свой энтузиазм.

Это миссия для всех нас, которая заключается в том, чтобы поступать правильно: следовать рекомендациям, чтобы победить вирус. Это почти как на космической станции, и когда это закончится, надеюсь, люди смогут оглянуться и оценить, как они действовали, показали ли они себя с лучшей стороны, — отметил Келли.

Поэтому он призвал людей верить в лучше, посвятить свободное время семье и спорту, а также преодолеть все свои страхи, сообщает РИА Новости.

Ранее директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев заявил, что коронавирусная инфекция уже распространилась слишком широко и, скорее всего, окончательно не исчезнет никогда. Однако он предположил, что в будущем COVID-19 перестанет быть общественно опасным.