AstraZeneca подаст заявку на регистрацию своей вакцины в России

Фармацевтическая компания AstraZeneca планирует подать заявку в Министерство здравоохранения России на регистрацию своей вакцины от коронавируса в РФ, сообщает ТАСС. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев ранее отмечал, что англо-шведская компания стала первым международным партнёром фонда по комбинированным исследованиям совместных вакцин.

AstraZeneca планирует подать заявку на регистрацию вакцины от коронавируса в РФ, — говорится в сообщении.

Комбинация российской вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» с британской вакциной AstraZeneca даёт повышенный иммунный ответ по сравнению с введением двух доз одного препарата. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), ссылаясь на предварительные результаты проводимого в Аргентине исследования. Подобный же эффект достигался также при сочетании «Спутника Лайт» с Moderna, Sinopharm и CanSino.

Ранее в РФПИ заявили, что создатели «Спутника V» рассчитывают на одобрение вакцины Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) до конца года. В фонде также сообщили о 70% эффективности вакцины «Спутник Лайт» против штамма коронавируса «дельта». Там выразили мнение, что препарат сможет стать универсальным бустером для большинства вакцин.