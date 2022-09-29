Артист Игорь Скляр решил отправиться в зону спецоперации

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Актер Игорь Скляр

Народный артист России Игорь Скляр заявил, что принял решение отправиться в зону специальной военной операции. 64-летний актер сообщил об этом в интервью StarHit.

Погрузка через три дня. Эшелоны в Ростов, экипировка, потом месяц обучения — и вперед на баррикады! — сообщил актер.

Игорь Скляр — актер театра и кино, певец, музыкант. В его фильмографии более 90 работ, в том числе «Год собаки», «Мы из джаза», «Дети понедельника», «Дважды рождённый» и «Берегите женщин». Он играл в постановках театра-фестиваля «Балтийский дом», «Современника» и Малого драматического театра.

Ранее рэп-исполнитель Тимати заявил, что находится в Москве и готов участвовать в спецоперации РФ на Украине, если его призовут. По его словам, долг Родине придется отдать всем рано или поздно. Так артист ответил в соцсетях людям, которые спрашивали его о мобилизации. Он заявил, что повестку пока не получил, но не паникует при мысли о ее возможном получении и принял ситуацию.

Депутат Госдумы Сергей Колунов также призвал исполнителя выступить перед российскими военными, в том числе в зоне проведения СВО на Украине, с подходящим репертуаром. Парламентарий добавил, что концерты таких звезд «помогут держать удар и побеждать».