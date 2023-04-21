Артиллерия группировки «Центр» поразила около ста целей в зоне СВО Артиллеристы российской группировки «Центр» поразили в зоне СВО до ста целей ВСУ

Фото: МО РФ

Начальник пресс-центра российской группировки «Центр» подполковник Александр Савчук сообщил, что артиллеристы ВС РФ поразили в зоне спецоперации около ста целей противника. Удары наносились в рамках контрбатарейной борьбы, подчеркнул он в беседе с РИА Новости.

В рамках контрбатарейной борьбы артиллерия группировки «Центр» с применением комплексов разведки нанесла огневое поражение по около ста целям противника, — отметил подполковник.

Он добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать на Торском и Червонодибровском участках передовой. По ним ударили артиллерией с земли и боевой авиацией с воздуха. Украинские войска понесли потери и отступили на свои позиции.

Савчук также указал на Краснолиманское направление. По его словам, там экипажи вертолетов Ка-52 и Ми-35 группировки «Центр» ударили неуправляемыми ракетами по сосредоточению техники и личному составу ВСУ.

Ранее стало известно, что Белый дом еще в январе предупреждал киевские власти, что ВСУ не смогут удержать Артемовск, поэтому лучше оставить город. В Вашингтоне тогда указывали на «неуклонное» продвижение российских войск на этом направлении с ноября 2022 года.