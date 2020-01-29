Бывший нападающий сборной России по футболу и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин выселяёт свою бывшую жену и детей из квартиры.
Бывшая супруга спортсмена Алиса Казьмина опубликовала в Instagram фото требования, в котором говорится, что они и дети обязаны покинуть жилплощадь. Заявителем стала мать Аршавина.
Подарок на день рождения дочки от папы и бабушки, — подписала светская львица под своим постом.
Судя по документу, квартира принадлежит Татьяне Аршавиной. Она попросила выехать из квартиры до 1 марта 2020 года.
Как ранее писал NEWS.ru, казахстанская модель Ольга Семёнова, в связи с которой подозревали женатого футболиста Андрея Аршавина, получила предложение выйти замуж от своего нового возлюбленного.
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