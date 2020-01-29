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Пешеходная и автомобильная граница между Россией и Китаем будет закрыта с 31 января до 2 февраля из-за коронавируса. Об этом сообщили на брифинге по результатам заседания оперативного штаба при правительстве РФ.

Кроме того, российские власти приняли решение об ограничении железнодорожного сообщения: действующим остаётся только маршрут из Москвы в Пекин, передаёт Life Shot. Студентам из КНР, уехавшим на родину на каникулы, постараются...