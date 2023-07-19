Арестован третий подозреваемый в деле «Кремлевской прачки» Третьего фигуранта дела «Кремлевской прачки» арестовали до 13 сентября

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тверской районный суд Москвы арестовал до 13 сентября третьего фигуранта дела администраторов Telegram-канала «Кремлевская прачка», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу инстанции. Названо имя подозреваемого — Денис Савинский. Ему, как и другим фигурантам, инкриминируют статью о вымогательстве.

Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Дениса Савинского меры пресечения в виде заключения под стражу, — заявили в суде.

Савинский находится в статусе подозреваемого. Известно, что он работает переводчиком в ООО «Ветеран». Ранее были арестованы администратор канала Михаил Поляков и его помощник Александр Санин. МВД опубликовало видео с моментом задержания подозреваемых.

По данным полиции, задержанные распространяли в своих каналах заведомо ложную информацию, порочащую честь, достоинство и деловую репутацию пострадавших. За удаление материалов они требовали крупные суммы денег, которые принимали в виде криптовалюты на анонимные кошельки. У подозреваемых были проведены обыски и изъяты техсредства, подтверждающие причастность к преступлениям.