Apple удалила приложение для знакомств невакцинированных

Компания Apple удалила из App Store приложение для знакомств невакцинированных Unjected. Об этом сообщило Blоomberg.

Разработчик сделал <...> заявления для своих пользователей, а также внёс изменения в приложение, которые <...> нарушают нормы, — цитирует агентство слова представителя Apple.

Отмечается, что Apple требует от всех относящихся к коронавирусу приложений предоставлять достоверную информацию, источником которой являются правительственные организации, некоммерческие организации в сфере здравоохранения или образовательные учреждения.

Кроме того, Google также пригрозил удалить Unjected из Google Play, после чего приложению пришлось убрать некоторые сообщения. Однако один из основателей проекта Шелби Томсон заявила, что планирует восстановить удалённые посты.

Ранее сообщалось, что сотрудникам Apple, судя по всему, понравилось работать дома — они отказались выходить в офис даже на три дня в неделю. Некоторые из-за этого нового правила корпорации уже написали заявление на увольнение.