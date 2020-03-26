https://static.news.ru/photo/67b6d316-6f79-11ea-b0c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава российского кабмина Михаил Мишустин назначил Андрея Омельчука заместителем главы Минобрнауки. До этого чиновник руководил департаментом экономической политики министерства.

Назначить Омельчука Андрея Владимировича заместителем министра науки и высшего образования Российской Федерации, — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте правительства РФ.

Также премьер поручил Росавиации закрыть российские аэропорты для регулярных международных рейсов. Авиакомпании «Аэрофлот» и чартерным перевозчикам запретят с 27 марта летать как в Россию, так и за пределы страны, писал NEWS.ru.

Правительство вернёт в страну тех россиян, которые обратились в посольства до 26 марта. Власти используют самолёты лётного отряда «Россия» и других перевозчиков.

К 26 марта COVID-19 заразились по всему миру свыше 472 тысяч человек, 21,3 тысячи умерли, более 114 тысяч выздоровели. В России — 840 случаев инфекции. За последние сутки выявили 182 случая. Выписаны 38 пациентов. Скончались два человека.