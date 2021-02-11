Андрей Кигим сменил Максима Топилина на посту главы ПФР

https://static.news.ru/photo/bd65aa20-6d03-11eb-857e-96000091f725_660.jpg Андрей Кигим Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Руководитель Фонда социального страхования (ФСС) Андрей Кигим назначен на пост главы Пенсионного фонда России (ПФР). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Новым руководителем Пенсионного фонда России стал Андрей Кигим. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Максим Топилин освобождён от этой должности, — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте кабмина.

Соответственно, Кигим покидает пост главы ФСС, который он занимал последние восемь лет. Отмечается, что он также в разное время возглавлял Всероссийский союз страховщиков, будучи дважды избранным на эту должность. Кроме того, он был президентом Национального союза страховщиков ответственности и главой Российского союза автостраховщиков. Кто сменит его в ФСС, пока неизвестно, об этом объявят дополнительно.

Об уходе Топилина из ПФР СМИ сообщили накануне, однако официального подтверждения этой информации не было. Как сообщал NEWS.ru, наиболее вероятным кандидатом на смену Топилину называли замминистра труда Алексея Скляра. Более того, как писали «Известия» со ссылкой на собственные источники, допускалось объединение ПФР и ФСС в единую структуру.