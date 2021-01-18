Анархиста Мифтахова приговорили к шести годам лишения свободы

https://static.news.ru/photo/65a06d50-597d-11eb-bf1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН Москва

Аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова, придерживающегося анархистских взглядов, приговорили к шести годам лишения свободы. Молодой учёный будет отбывать наказание в колонии общего режима. Соответствующее решение Головинский районный суд вынес 18 января.

Мифтахова обвиняют в якобы нападении на офис «Единой России» в январе 2018 года, хотя сам он категорически отрицает вину. Изначально силовики подозревали его в изготовлении взрывчатки, но в итоге оставили только «хулиганство группой лиц по предварительному сговору» (ч. 2 ст. 213 УК). С февраля 2019 года он содержится в СИЗО. Суд не решился отпустить молодого учёного на волю, даже несмотря на более чем 1700 поручительств.

Срок заключения для Мифтахова суд назначил в точности такой, какой был запрошен обвинением, — шесть лет колонии. Адвокат подсудимого просил о помиловании. Время содержания под стражей с 7 февраля 2018 года решено зачесть в срок наказания.

Кроме того, по делу о нападении на офис партии власти в Москве обвиняемыми проходят активисты Андрей Ейкин и Елена Горбань. Виновными уже признали все троих фигурантов. Обвинение запросило для Ейкина и Горбань назначение условных сроков. Меру пресечения для активистов озвучат позже.

Как ранее писал NEWS.ru, в Санкт-Петербурге около приёмной политической партии «Единая Россия» активистки движения «Весна» устроили акцию в поддержку арестованного аспиранта МГУ Азата Мифтахова.