Аналитики перечислили главные страхи россиян

https://static.news.ru/photo/060de4a8-a19e-11eb-8f14-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Компания развития общественных связей (КРОС) подготовила новый «Национальный индекс тревожностей», в котором собраны самые главные страхи россиян.

Согласно данным аналитиков, с января по март в социальных сетях фиксировался всплеск негативных высказываний как в адрес сотрудников полиции, так и протестующих. Также жителей России тревожат коронавирус и страх начала войны.

Подавляющая часть общества не хочет революций и потрясений, так как опасается их последствий. В то же время то, как действуют правоохранительные органы и какие решения принимают суды, людям тоже не очень нравится, — пояснил директор по аналитике КРОС Андрей Лебедев.

Кроме того, тревожность граждан растёт из-за увеличения стоимости продуктов, давления государства на соцсети, обострения российско-американских отношений и вооружённого конфликта в Донбассе. Жители ряда областей опасаются нашествия волков, передаёт «Коммерсант».

Ранее сообщалось, что больше всего россияне в 2020 году боялись роста социальной несправедливости и снижения доходов.