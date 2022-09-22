Аналитик предположил, сколько заплатят мобилизованным москвичам Аналитик Разуваев: мобилизованные москвичи могут получать 500 тысяч рублей за три месяца службы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мобилизованные жители Москвы могут получать не менее 500 тысяч рублей за три месяца боевых действий, такую возможную сумму выплат назвал в разговоре с NEWS.ru член нацсовета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. Он считает очевидным, что мобилизованные москвичи также будут иметь некоторые «преференции» в получении образования и оказании медпомощи, равно как и в предоставлении кредитных каникул.

Учитывая суммы, которые получают бойцы ЧВК, а это, на минуточку, 2,5 миллиона за полгода, возьмусь предположить, что доплаты мобилизованным жителям столицы составят не меньше 500 тысяч рублей за три месяца боевых действий, — сказал Разуваев.

21 сентября мэр Москвы Сергей Собянин установил дополнительные выплаты для мобилизованных москвичей, при этом сумму выплат он не уточнил. В своем блоге градоначальник также рассказал о нескольких тысячах добровольцев из столицы, уже выполняющих боевые задачи на полях Украины. По словам городского главы, в Москве укомплектованы три батальона: «Донской», «Георгиевский» и «Маршала Катукова».