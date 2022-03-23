Аналитик назвал риски для держателей карт UnionPay

На сегодняшний день UnionPay предоставляет гражданам РФ возможность расплачиваться за пределами России, однако существуют риски, что в результате западных санкций ограничения коснутся и китайской платежной системы. Об этом в интервью АБН рассказал аналитик Дмитрий Адамидов.

В поездках в Азию, безусловно, можно расплачиваться UnionPay. Что касается западных стран, они могут наложить ограничения и на китайскую платежную систему. Санкционная война не закончена, тем более у США обострились трения с Китаем из-за позиции последнего по отношению к России, — констатировал эксперт.

Адамидов считает, что для россиян получение карты UnionPay может быть лишь временной мерой. Если западные страны наложат соответствующие ограничения, UnionPay окажется гораздо менее привлекательной, заключил аналитик.

Китайская платёжная система UnionPay стала пользоваться повышенным спросом у россиян после приостановки работы популярных прежде Visa и Mastercard. В настоящее время банки, выдающие такую карту, не справляются с наплывом клиентов и периодически приостанавливают её выдачу. При этом за выпуск карты UnionPay клиенту Газпромбанка предстоит заплатить 15 тысяч рублей, а Россельхозбанка — до 9,5 тысячи рублей.