Аналитик назвал причины массового банкротства россиян Аналитик Кабаков: рост числа банкротств россиян вызван экономической ситуацией и низкой финансовой грамотностью

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Рост числа банкротств среди россиян вызван экономической ситуацией и низкой финансовой грамотностью граждан, сообщил директор по стратегии в инвестиционной компании «Финам» Ярослав Кабаков. В разговоре с «Радио 1» он упомянул про увеличившийся поток заявок на банкротство в ряде регионов страны.

Текущая ситуация в экономике провоцирует многих должников переходить к банкротству. В некоторых регионах уже отмечен поточный процесс подачи на банкротство физических лиц с целью избавиться от тех или иных обязательств, которые были взяты ранее. Конечно, банкротство накладывает ряд ограничений, но человек, который берёт заём, например, в микрофинансовой организации, имеет достаточно низкую финансовую грамотность, — сказал Кабаков.

По его мнению, масштаб перехода к банкротству позволяет говорить о трансформации российского рынка. Сами же банкроты не понимают перспектив своих решений, заявил он.

26 апреля стало известно, что каждый девятый россиянин оказался за чертой бедности — это 16,1 млн человек, или 11% населения страны. По данным Центра мониторинга и анализа социально-трудовых конфликтов СПбГУП, реальные располагаемые денежные доходы граждан РФ за I квартал 2022 года снизились на 3,5%.