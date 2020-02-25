https://static.news.ru/photo/32c2d96e-f5d2-11e9-886f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правоохранительные органы столицы возбудили уголовное дело о нападении на полицейского. Подозреваемым является гражданин Соединённых Штатов Тревор Рид.

Предполагаемый правонарушитель — студент Университета Северного Техаса. Ему вменяют преступление, предусмотренное статьёй о применении насилия в отношении представителя власти, опасного для его жизни или здоровья. В настоящий момент молодой человек находится под стражей, передаёт ТАСС.

Ранее, как писал NEWS.ru, Мещанский районный суд Москвы признал 21-летнего студента МАИ Андрея Баршая виновным в применении насилия в отношении бойца Росгвардии в ходе акции, прошедшей в столице 27 июля 2019 года. Студент получил три года условного срока.