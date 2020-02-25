Правоохранительные органы столицы возбудили уголовное дело о нападении на полицейского. Подозреваемым является гражданин Соединённых Штатов Тревор Рид.
Предполагаемый правонарушитель — студент Университета Северного Техаса. Ему вменяют преступление, предусмотренное статьёй о применении насилия в отношении представителя власти, опасного для его жизни или здоровья. В настоящий момент молодой человек находится под стражей,
Ранее, как писал NEWS.ru, Мещанский районный суд Москвы признал 21-летнего студента МАИ Андрея Баршая виновным в применении насилия в отношении бойца Росгвардии в ходе акции, прошедшей в столице 27 июля 2019 года. Студент получил три года условного срока.
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