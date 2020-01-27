https://static.news.ru/photo/cbefc052-4109-11ea-a3ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Смена пола помогла жителю Курской области, задолжавшему 800 тысяч рублей по алиментам, на время скрыться от судебных приставов.

Пристав, пришедший по адресу, где должен был находиться этот мужчина, встретил там женщину, очень похожую на должника. <...> Как оказалось, в квартире находилась не родственница должника, а сам должник, — сообщает пресс-служба управления ФССП по Курской области.

Алиментщик сменил пол и документы, переехав в подмосковный город Дзержинский. Не сумев найти должника по месту регистрации, УФССП объявило мужчину в розыск.

По информации «Интерфакса», после обнаружения трансгендер объяснил уклонение от требований приставов тем, что не получал извещений и повесток от службы.

Как писал NEWS.ru, в 2019 году в московском женском СИЗО прошла трансгендерная свадьба.