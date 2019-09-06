https://static.news.ru/photo/42c42488-d211-11e9-8afa-fa163e074e61_660.jpg Виталий Милонов Фото: Сергей Булкин/News.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов потребовал организовать проверку трансгендерной свадьбы, которая состоялась в московском женском СИЗО.

3 сентября поженились женщина по имени Елена и трансгендерный мужчина Назар Гуревич, который ранее был Анастасией. Милонов назвал бракосочетание «грубым нарушением федерального законодательства» и потребовал наказать виновных.

Замглавы Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко в эфире радиостанции « Говорит Москва » объяснил, почему ведомство не может вмешаться.

Дело в том, что Назар Гуревич является гражданином Белоруссии и имеет паспорт, где чётко написано, что он мужчина, пояснил Максименко.

И неважно, что там у него отрезано или пришито. Государство Беларусь приняло решение в отношении своего гражданина, что он мужчина. И ставить под сомнение это решение — это равносильно вмешательству во внутренние дела государства Беларусь, — подчеркнул он.

Максименко призвал «всякого рода провокаторов и подстрекателей не морочить голову и не отвлекать наших уважаемых депутатов от их забот о собственном народе, о котором они думают денно и нощно».

Замглавы ФСИН подчеркнул также, что служба не будет устраивать проверку. Проводить проверку и выяснять, почему Белоруссия решила, что Гуревич — мужчина, по мнению Максименко, абсурдно.

Это, правда, будет равносильно вмешательству во внутренние дела. Тем более он был признан мужчиной в Беларуси давно и даже успел там отслужить в армии. Был призван по призыву в качестве мужчины и прошёл срочную службу вот этот гражданин. В паспорте у него написано: муж-чи-на, — сказал он.

На вопрос, почему Гуревич находится в женском СИЗО, замглавы ФСИН ответил, что в отличие от паспортных данных у заключённого имеются и женские признаки.

Максименко также подчеркнул, что Белоруссия — это очень уважаемое, авторитетное европейское государство, с которым считается весь Совет Европы. Кроме того, Минск является давним стратегическим партнёром Москвы, и «выяснять, почему они признали Гуревича мужчиной, просто запредельно». Замглавы службы предположил, что Милонову просто «морочат голову».

Ранее зампред Общественной наблюдательной комиссии Москвы, правозащитница и журналистка Ева Меркачёва сообщила, что первая свадьба с участием заключённой-трансгендера прошла в рамках российского законодательства. Жених (бывшая Анастасия), хоть и находится в женском СИЗО, по паспорту имеет имя Назар и мужской пол, поэтому у регистраторов брака вопросов не возникло.