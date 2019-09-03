https://static.news.ru/photo/9a21e2c6-ce54-11e9-8aef-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Зампред Общественной наблюдательной комиссии Москвы, правозащитница и журналистка Ева Меркачёва сообщила, что первая свадьба с участием заключённой-трансгендера прошла в рамках российского законодательства. Жених, (бывшая Анастасия) хоть и находится в женском СИЗО, по паспорту имеет имя Назар и мужской пол, поэтому у регистраторов брака вопросов не возникло.

В паспорте жениха чётко написано — мужчина, второй паспорт — женщина. Вот мужчина-женщина и женщина. Что стоит за этим, кто там как заменял имя, пол, паспорта — регистраторы этого не видят. Всё по закону, мужчина и женщина, — рассказала News.ru Ева Меркачёва, присутствовавшая на свадьбе в качестве гостя.

Она также сообщила, что операции по смене пола ещё до конца не проведены, поэтому «мужчина — не совсем мужчина» и сидит в женском СИЗО.

Истории Анастасии-Назара уже много лет. Меркачёва рассказала, что операции ему начали проводить ещё в Белоруссии, там же поменяли паспорт, и он даже в армии отслужил, как мужчина, но будучи женщиной.

Это не гомосексуализм, это не лесбиянство. Речь идёт о людях, которые больны и страдают, — считает журналистка.

Более всего в этой истории её удивило, что находятся женщины, которые любят «таких». Она рассказала, что у невесты Елены до этого было три мужа. Первый — пьяница, второй бил, третий — и то, и другое.

А вот эти люди, будучи без мужского достоинства в прямом смысле этого слова, имеют такие душевные качества, которые заставляют женщин идти за них замуж, — уверена она.

Как писал News.ru, в московском Следственном изоляторе № 6 состоялась первая свадьба заключённой-трансгендера и девушки. Невесту зовут Елена, жениха — Назаром, который до этого был Анастасией. По словам очевидцев, торжество было необычным и даже фееричным. Невеста была в традиционном белом платье, а супруг в классическом голубом костюме.