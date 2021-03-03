Алексей Навальный находится в СИЗО-3 «Кольчугино»

https://static.news.ru/photo/9310ddaa-7c33-11eb-bb51-96000091f725_660.jpg СИЗО-3 «Кольчугино Фото: fsin-mag.ru

Российский оппозиционер, осуждённый на 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима, в настоящий момент находится в СИЗО-3 «Кольчугино». Изолятор расположен на территории Владимирской области. Информация об этом в среду, 3 марта, была обнародована на официальной странице Навального в социальной сети.

Оппозиционера арестовали 18 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где он проходил лечение. Московским судом Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше». Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания оппозиционера в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом.

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Ранее появилась информация, что Навального этапировали в ИК-2 во Владимирской области. Однако 3 марта на странице оппозиционера в соцсети появились сведения, согласно которым он находится в одном из региональных СИЗО.

Алексей находится в СИЗО-3 «Кольчугино» Владимирской области. Сегодня с ним встретились его защитники. Он в отличном настроении и передаёт всем привет, — говорится в Twitter оппозиционера.

Адвокат Навального Вадим Кобзев, в свою очередь, рассказал , что его подзащитного держат в карантинной камере. С ним сидят ещё два человека. Оппозиционер находится в полной изоляции, он не может получать письма, ведь система ФСИН-письмо для всего изолятора не работает. В камере, где содержат арестованного, нет ни холодильника, ни чайника — только телевизор.

Как ранее передавал NEWS.ru, колония во владимирском Покрове, куда может попасть Навальный, известна жёсткими условиями содержания заключённых: их могут помещать в сектор, где возможно только стоять или сидеть со сложенными за спиной руками и не разрешается говорить с другими осуждёнными. Об этом заявил один из организаторов «Русских маршей», националист Дмитрий Дёмушкин, отбывавший наказание в этой ИК.