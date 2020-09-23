Акция в поддержку белорусских протестов началась у посольства РБ в Москве

https://static.news.ru/photo/b04ed97c-fdc5-11ea-81e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Возле посольства Белоруссии в Москве проходит акция солидарности с белорусскими протестующими, которые выступают против инаугурации президента страны Александра Лукашенко. Силовики не вмешиваются в мероприятие.

Об этом сообщает Avtozak Live. На фотографии, которую журналистам прислал подписчик, видны люди, стоящие вдоль ограждения с бело-красно-белыми флагами, которые стали символом протеста.

В Белоруссии уже второй месяц продолжаются массовые акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Ранее NEWS.ru писал, что Лукашенко вступил в должность президента, принеся присягу во Дворце Независимости. На церемонию были приглашены несколько сотен человек — высшие должностные лица, депутаты палаты представителей и члены Совета Республики. Вместе с тем мероприятие не было проанонсировано, маршрут президентского кортежа вопреки традиции был изменён, а церемонию не транслировали даже государственные телеканалы, анонсировав её показ на вечер.

Из-за этой обстановки секретности инаугурацию уже назвали тайной, ведь даже в Центризбиркоме Белоруссии за несколько часов до неё утверждали, что ничего не знают о подготовке мероприятия. Помимо этого, как признались некоторые присутствовавшие в зале участники, их позвали под различными предлогами, не предупредив, где они окажутся на самом деле.