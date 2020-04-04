Академик РАН заявил, что коронавирус «пришёл» в человечество навсегда

https://static.news.ru/photo/81d0f088-7645-11ea-a8d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Коронавирусная инфекция нового типа останется с человечеством навсегда. С таким заявлением выступил вирусолог и академик РАН Виталий Зверев.

Как отметил учёный, коронавирусом, скорее всего, переболеет 70% населения планеты. По словам Зверева, COVID-19 «пришёл» в человечество не на дни или месяцы, инфекция останется на много лет, а может быть, навсегда.

Также вирусолог усомнился в точности статистических показаний по количеству заболевших и умерших от коронавируса в России. Он сказал, что число заражённых было бы выше, если бы граждане проходили массовое тестирование. Показатель смертности при этом был бы ниже.

Цифра смертности, она никакие не 5%, она меньше, чем при гриппе. И это та инфекция, с которой мы будем жить так же, как с гриппом живём, с аденовирусом, — рассказал учёный в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее NEWS.ru писал, что коронавирус через год может стать более «тихим», реже вызывать тяжёлые формы болезни. Такого мнения придерживается вирусолог и академик РАЕН Анатолий Альтштейн. Специалист считает, что вирусу эволюционно невыгодно, чтобы люди переносили его в тяжёлой форме.

По информации на 4 апреля, в мире коронавирусом заразились более 1,1 млн человек. Свыше 59 тысяч заболевших умерли, более 228 тысяч выздоровели.

В России медики зафиксировали 4150 случаев заражения. 39 человек скончались, 302 пациента выписали из больниц.