Академик Стародубов не увидел вины ВОЗ в ситуации с COVID-19

https://static.news.ru/photo/d371efec-9782-11ea-a402-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zygimantas Gedvila/www.imago-images.de/Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) вовремя предупредила мировое сообщество о пандемии коронавирусной инфекции, заявил бывший министр здравоохранения РФ, академик РАН Владимир Стародубов.

Учёный считает, что нельзя обвинять ВОЗ в неправильном поведении в связи с пандемией COVID-19. Организация сделала всё, чтобы донести до людей информацию об этом заболевании.

Это всего лишь стремление перевести стрелки с себя на кого-то. Может возникнуть вопрос, что такое пандемия. Но ответ на него содержится в чётком определении параметров, когда заболевание является локальной эпидемией, эпидемией, а когда объявляется пандемия, — заявил эксперт.

Стародубов подчеркнул, что вина за распространение COVID-19 не может быть возложена на кого-то одного. Он напомнил, что ВОЗ является выборной организацией. Все члены ассамблеи участвуют в выборах руководства. Затем они обсуждают работу этого объединения. По его словам, все виноваты в появлении и распространении нового вируса, сообщает «Интерфакс».

В мире в настоящее время насчитывается более 4,5 млн инфицированных. Скончались более 307 тысяч человек, выздоровели свыше 1,6 млн.

Как ранее писал NEWS.ru, первая вакцина от коронавирусной инфекции вряд ли будет готова к концу 2020 года, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис.