Академик РАН назвал самый ранний срок завершения пандемии коронавируса

https://static.news.ru/photo/aeb2a976-7b9e-11ea-885c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Начало июня является сроком, когда в России может завершиться эпидемия COVID-19. Причём это является самым оптимистичным прогнозом, заявил ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.

Он считает, что сценарий окончания пандемии во многом зависит от того, насколько дисциплинированно россияне будут соблюдать самоизоляцию.

Об окончательной победе можно будет говорить только тогда, когда мы разработаем вакцину от коронавируса и всех привьём. Но вакцина будет готова только к концу года. Хорошо, если получится раньше, — отметил Малеев в интервью «Парламентской газете».

Ранее NEWS.ru сообщал, что подтверждений о наличии кожных симптомов у коронавируса пока недостаточно. Об этом заявила завкафедрой инфекционных болезней ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И. М. Сеченова» Минздрава РФ Елена Волчкова. Так она прокомментировала сообщение французских экспертов о поражениях кожи при заражении COVID-19.