Сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции РФ, правовед и академик РАН Талия Хабриева напомнила о россиянах-атеистах после предложения патриарха РПЦ Кирилла включить упоминание бога в Основной закон.
Я думаю, это требует обсуждения, раз есть такие предложения. <...> Есть ещё и атеисты, поэтому надо очень взвешенно подойти. У нас есть и другая конституционная норма: о том, что мы светское государство, — отметила Хабриева в комментарии ТАСС.
По словам сопредседателя группы, предложение патриарха не стало первым — такие идеи звучат с первого дня работы над поправками. Авторы инициатив чаще всего обосновывают их наличием словам «бог» в государственном гимне.
Хабриева считает, что такое изменение невозможно без взвешенного общественного обсуждения и юридической проработки.
Как писал NEWS.ru, патриарх Московский и Всея Руси заявил, что большинство российских граждан — верующие разных конфессий, поэтому бога нужно упомянуть в обновлённой Конституции. Его поддержала мусульманская община, но раскритиковали иудеи.
Работа над поправками началась в январе 2020 года после ежегодного послания президента Владимира Путина.
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