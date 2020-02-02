https://static.news.ru/photo/ee08d244-45de-11ea-a5a1-fa163e074e61_660.jpg Талия Хабриева Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции РФ, правовед и академик РАН Талия Хабриева напомнила о россиянах-атеистах после предложения патриарха РПЦ Кирилла включить упоминание бога в Основной закон.

Я думаю, это требует обсуждения, раз есть такие предложения. <...> Есть ещё и атеисты, поэтому надо очень взвешенно подойти. У нас есть и другая конституционная норма: о том, что мы светское государство, — отметила Хабриева в комментарии ТАСС.

По словам сопредседателя группы, предложение патриарха не стало первым — такие идеи звучат с первого дня работы над поправками. Авторы инициатив чаще всего обосновывают их наличием словам «бог» в государственном гимне.

Хабриева считает, что такое изменение невозможно без взвешенного общественного обсуждения и юридической проработки.

Как писал NEWS.ru, патриарх Московский и Всея Руси заявил, что большинство российских граждан — верующие разных конфессий, поэтому бога нужно упомянуть в обновлённой Конституции. Его поддержала мусульманская община, но раскритиковали иудеи.

Работа над поправками началась в январе 2020 года после ежегодного послания президента Владимира Путина.