Академик предупредил восемь раз привившегося Жириновского о последствиях

Постоянные прививки лидера ЛДПР Владимира Жириновского от коронавируса губительны для его здоровья, заявил в разговоре с URA.RU вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук Сергей Нетёсов. Он подчеркнул, что политик проводит над собой странный эксперимент.

Учёный предупредил, что никому не стоит повторять за Жириновским и проходить вакцинацию против COVID-19 восемь раз. Нетёсов признался, что его удивляет работа медиков, которые следят за здоровьем председателя Либерально-демократической партии.

Надеюсь, что однопартийцы и сторонники не станут повторять за Жириновским. Подобные вещи могут быть крайне небезопасны, — подчеркнул вирусолог.

Накануне Жириновский сообщил, что сделал восемь прививок от коронавируса. Он считает это своим большим достижением и гордится этим.

Ранее итальянский Высший институт здоровья распространил результаты исследования, согласно которому риск смерти у не привитых от COVID при заболевании в 33 раза выше по сравнению с вакцинированными, получившими бустерную дозу. Из 100 тысяч пациентов с коронавирусом 31 человек находится в отделении интенсивной терапии.

Кроме того, на 100 тысяч пациентов с коронавирусом приходится меньше одного привитого бустерной дозой. При этом на то же количество человек приходится 53 летальных исхода у тех, кто не был вакцинирован. Среди тех, кто получил дополнительную дозу препарата, этот показатель составляет 1,6.

Итальянские специалисты продолжают констатировать высокую эффективность вакцин против развития тяжёлого течения коронавируса. Через 120 дней после полного цикла вакцинации иммунитет держится на уровне 90%.