Академик предупредил о приближении малого ледникового периода

https://static.news.ru/photo/2f6b133c-767b-11eb-82ce-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Академик РАН, научный руководитель Южного научного центра РАН Геннадий Матишов считает, что жителей Земли ждёт малый ледниковый период. По мнению учёного, поскольку климат цикличен, периоды потепления сменяются периодами похолодания, то сейчас «климат повернулся в сторону холодного цикла».

Своё утверждение он основывает на примере Северного полюса. Он утверждает, что тёплый период в Арктике закончился. Четыре года назад, когда он в августе посещал Северный полюс, вокруг были снежные торосы.

Мы вышли из Мурманска на ледоколе «50 лет Победы» и 1200 километров шли до Земли Франца-Иосифа и ещё 1100 километров до Северного полюса — верхушки планеты. Стоишь там в конце августа, вокруг торосы, снег, белые медведи, и думаешь: «Собрать бы здесь хоть на день сторонников глобального потепления», — отметил Матишов.

По мнению академика, Земля движется к малому ледниковому периоду, но «наступит он через тысячи лет». Он заверил, что изменения, которые происходят в климате, незаметны для человеческой жизни, однако имеют значение для эпох, пишет телеканал «Звезда».

Ранее специалист Института физики атмосферы имени Обухова Александр Чернокульский разъяснил, с чем связано аномальное похолодание в России, а также в США и в странах Европы. Климатолог уверен, что это происходит из-за глобального потепления. По его словам, в ходе глобального потепления Арктика нагревается в два-три раза быстрее планеты в целом. Такой дисбаланс приводит к тому, что перепад температур между экватором и Северным полюсом сокращается, аномальные холода могут проникать дальше к югу и продолжаться дольше обычного, писал NEWS.ru.