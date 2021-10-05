Ахеджакова и Улицкая подписали петицию в защиту Цуркан

Актриса Лидия Ахеджакова, писательница Людмила Улицкая, журналистка Зоя Светова и другие известные в России женщины направили в Верховный суд письмо в защиту бывшего топ-менеджера госкорпорации «Интер РАО» Карины Цуркан, осуждённой на 15 лет за шпионаж. По их мнению, такое суровое наказание могло быть назначено ошибочно, сообщает РБК.

В общей сложности послание подписали более 30 человек. Они отметили, что приговор Цуркан сравним с наказанием за жестокие убийства. При этом подписанты сделали акцент на том, что бывший топ-менеджер до этого не была замешана ни в чём предосудительном.

Неужели столь суровый приговор оправдан? А если мы имеем дело с судебной ошибкой? — задались вопросом авторы письма.

В нём также указывается, что за последнее десять лет в России втрое возросло число обвинительных приговоров по статьям о шпионаже и госизмене. Однако по итогам этих процессов нет ответа на вопрос о том, почему в нашей стране так много шпионов.

В пресс-службе ВС изданию пока не прокомментировали послание. В Кремле заявили, что ничего не знают об обращении в защиту Цуркан.

Бывший топ-менеджер была задержана в 2018 году. Согласно материалам уголовного дела, она передавала спецслужбе Молдавии сведения о поставках электроэнергии из России на территорию Украины. Цуркан обвинение отвергает.

Суд вынес ей приговор 29 декабря 2020 года. Обвинение просило приговорить её к 18 годам лишения свободы. Коллегия из трёх судей, рассматривавшая дело в закрытом режиме, назначила наказание в виде 15 лет колонии.