Суд приговорил Карину Цуркан к 15 годам колонии за шпионаж

https://static.news.ru/photo/2bfc7836-49b1-11eb-95b1-fa163e074e61_660.jpg Карина Цуркан Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Мосгорсуд приговорил к 15 годам колонии общего режима экс-члена правления «Интер РАО» Карину Цуркан за шпионаж в пользу Молдавии.

Ранее государственный обвинитель запросил для Цуркан 18 лет колонии строгого режима. Защита настаивала на оправдании. Дело рассматривала коллегия из трёх судей в закрытом режиме.

Из обвинения следует, что Цуркан передавала спецслужбе Молдавии сведения о поставках электроэнергии из России на территорию Украины. Так, следствие считает, что Цуркан с 16 августа 2004 года была привлечена Службой информации и безопасности Республики Молдова к конфиденциальному сотрудничеству под конспиративным псевдонимом Карла.

Карину Цуркан задержали сотрудники ФСБ в июне 2018 года. До этого уроженка Молдавии с 2012 года входила в правление «Интер РАО» — полугосударственной компании, управляющей российскими энергетическими активами в СНГ и Европе. Российское гражданство она получила только в 2016 году.

В январе 2020 года, после 1,5 года ареста, Цуркан выпустили из СИЗО, запретив ей общаться со свидетелями, иностранными гражданами, а также пользоваться Интернетом и средствами связи. Генпрокуратура оспаривает смягчение меры пресечения. Дело под грифом «секретно» расследует ФСБ, писал NEWS.ru.

Сама Цуркан все обвинения отвергает. Она считает, что её преследование связано с попыткой сместить её с должности.