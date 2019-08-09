https://static.news.ru/photo/a88f2826-babf-11e9-90bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Ведение общего для всех компаний-агрегаторов чёрного списка водителей такси могут закрепить законодательно, чтобы повысить безопасность на дорогах. Об этом сообщил замруководителя Центра организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД) Александр Евсин.

Сейчас агрегаторы набирают такую информацию, но не всегда ею обмениваются. Хотелось бы, чтобы было закреплено законодательно, — сообщил РИА Новости Евсин.

Он предложил внедрить этот реестр на базе системы «Аналитика контроля такси». По его словам, технически для этого уже всё готово.

Как писал News.ru, собирать данные об автомобилях такси, работающих под одним аккаунтом, начал Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы. В столичном ЦОДД отмечают, что случаи мошенничества в сфере такси участились. Не редкой стала ситуация, когда несколько автомобилей такси работают под одним аккаунтом. Кроме того, не все машины имеют лицензию и это небезопасно для пассажиров, рассказали в Центре.