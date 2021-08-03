«Аэрофлот» в сентябре запустит рейсы на Шри-Ланку

«Аэрофлот» с 2 сентября запустит прямые рейсы из Москвы в Коломбо (Шри-Ланка). Об этом сообщается на сайте компании.

Рейсы будут выполняться на комфортабельных широкофюзеляжных самолётах Airbus A330-300, оборудованных во всех классах обслуживания мультимедийной развлекательной системой, — сообщил перевозчик.

Продажа билетов уже началась. Грaждане России могут въезжать на территорию Шри-Лaнки, предварительно оформив электронную визу.

Для путешествия потребуется отрицательный тест на CОVID-19 на английском языке, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета. Повторный тест необходимо пройти по прилёте в aэропорт назначения.

Ранее сообщалось, что девять российских авиакомпаний запросили у Росавиации допуски для полётов на египетские курорты, размещённые на побережье Красного моря. Разрешение летать в Хургаду и Шарм-эш-Шейх запросили «Аэрофлот», «Победа», «Россия», «Сибирь», Smartavia, Azur air, «Уральские авиалинии», «Северный ветер», «Роял Флайт». «Аэрофлот» также выразил желание летать в Марса-Алам, курорт, находящийся в 280 км от Хургады.